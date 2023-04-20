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На окупованій Луганщині росіяни продовжують перетворювати цивільні об’єкти на військові шпиталі, - ОВА 

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На окупованій Луганщині росіяни продовжують перетворювати цивільні об’єкти на військові шпиталі, - ОВА 
Навіть у невеликих населених пунктах росіяни заповнюють цивільні медичні заклади своїми пораненими. Також перетворюють на шпиталі школи, будинки культури тощо.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ. 

"У Кабичівці, що на Марківщині, отримано розпорядження від окупаційної адміністрації щодо розгортання на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкомісць", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що до кінця тижня до новоствореного шпиталю мають прибути російські військові лікарі. 

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