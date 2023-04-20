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Путін розуміє, що справи для Росії йдуть так собі, - Білий дім

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Путін розуміє, що справи для Росії йдуть так собі, - Білий дім
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у середу заявила, що візит російського диктатора Путіна на окуповану територію України означає, що він усвідомлює не найкращий стан справ Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Візит Путіна видається показником того, що вони (росіяни. - Ред.) знають: для Росії справи йдуть так собі. І Путін, схоже, дуже добре це знає", – наголосила Жан-П’єр.

"Він, найімовірніше, намагається підтримати власне населення, оскільки знає, що його армія не справляється зі своїми завданнями і не може досягти своїх цілей шляхом вторгнення в Україну, що ми спостерігали протягом останнього року", – додала вона.

Представниця Білого дому наголосила, що США ніколи не визнають будь-яких претензій Росії на суверенні території України.

"Ми дуже чітко про це заявили і будемо продовжувати це повторювати, тому ми також продовжуватимемо підтримувати Україну та український уряд", - зазначила вона.

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Топ коментарі

  • KosAn30 JT26
    "у самої росії багато сильних та впливових союзників" на єтом месте было особено ржачно особено еритрея,венесуела,гондурас...китай сам себе союзник,только на словах поддержка... ну может горстку транзисторов отсыпят да стекляный камуфляжик дадут.
    а забыл вечных военных студентов бульбокомандос,хотя бульбооблатсь скорее оккупированая территория а не страна отдельная.
  • wittmann1980
    Похоже х-лу всё равно, пока в США такая беззубая администрация которая вообще ничем не отвечает уже на агрессию против сбития их летательных аппаратов и похищения их же граждан на территории рф. Чего путину должно быть плохо? Наоборот, сейчас ему можно всё и ничего ему за это не делают, это лучший период в его жизни, мобилизует еще миллионы холопов, нефть и газ как качали так и качают, бабла на войну - куча, год..два и они наладят выпуск всякого дерьма, типа шахед или что покруче, которое бесконечно будет кошмарить Украину.
  • Павло Дудра
    Сила в нумерології.
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