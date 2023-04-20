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Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини

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Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на обласні військові адміністрації.

"Станом на 09:00 20 квітня російські війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області  З 06:45 до 06:58 зафіксовано 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в н.п. Миколаївка. 

З 06:52 до 07:00 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Янжулівка", - повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Він зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав. 

"Вночі та вранці 20 квітня росіяни здійснили 2 мінометних обстріли (12 прильотів) території Білопільської громади",  - повідомили у Сумській ОВА.

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