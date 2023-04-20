Спалах над столицею пояснили падінням супутника, щоб "заспокоїти киян", - голова КМВА Попко

Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського супутника, щоб заспокоїти мешканців та гостей столиці.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний телеграм-канал адміністрації.

"Дуже яскраве світіння від падіння невідомого об’єкту викликало у киян хвилювання і занепокоєння. Аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта", - пояснив він.

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Тепер, після спростування NASA, в КМВА уточнюють: "це не був їхній супутник. Що саме це було - мають з’ясувати виключно фахівці".

Попко додав, що також не йдеться про ракетний обстріл, а ППО не застосовувала озброєння.

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Нагадаємо, ввечері 19 квітня в небі над Києвом під час повітряної тривоги помітили яскравий спалах.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що спалах спричинений падінням на землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу, за його словами, оголошували, щоб уберегти людей від уламків.

У Повітряних силах підтримали цю версію - щоправда, зазначивши, що інформація ще уточнюється, і це може бути не супутник, а метеорит. Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат додав: "Повітряні сили не займаються небесними тілами. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії".