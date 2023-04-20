Під тиском активістів на Печерську почали укріплювати зсувонебезпечний Кловський схил

Ділянку Кловського схилу біля вулиці Мечникова, 7-А після численних звернень ГО "Не мовчи" до влади та хвилі суспільного обурення нарешті почали укріплювати.

Схил давно визнаний зсувонебезпечним і загрожував мешканцям багатоповерхівок та пацієнтам Олександрівської лікарні. Посилаючись на висновки фахівців, жителі Печерського району вимагали зробити на схилі монтаж зливової каналізації та дренажні колодязі.

Про початок робіт Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі компанії ТОВ "Будінформ".

"Ми дослухались до бажання киян і на основі припису протоколу РДА розпочали укріплення схилу. Зараз, в період таких рясних дощів, коли навіть Дніпро вийшов з берегів, ці роботи як ніколи актуальні, бо зсув може статися в будь-який момент", – повідомили у пресслужбі компанії ТОВ "Будінформ", до якої були спрямовані очікування печерян, як до балансоутримувача землі.

Нагадаємо, раніше фахівці ДП "Державно науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" провели комплексне обстеження і підтвердили небезпеку зсуву на ділянці схилу Кловського узвозу в районі вулиці Мечникова 7-А.

Місцеві жителі самі наголошували, що схил аварійний, а ГО "Не мовчи" навіть ініціювало звернення до Печерської РДА, мера Києва Віталія Кличка та Печерської окружної прокуратури з приводу небезпеки на ділянці схилу.

Мечникова 7 А

Також фахівці Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій виявили, що технічний стан підпірної стіни з боку будинку по вул. Мечникова 7 А непридатний для безпечної експлуатації.

У рекомендаціях з покращення ситуації фахівці зазначили необхідність закінчення монтажу зливової каналізації та монтаж дренажних колодязів для схилу. Також виявили небезпечні геологічні процеси на схилі, які проявляються лінійною ерозією ґрунтів по рельєфу ділянки.

Схил вже зсувався у минулому: зокрема, таке явище спостерігали у 2016 році.

Активісти протягом тривалого часу здіймали галас щодо необхідності хоч якихось робіт для усунення небезпеки аварії на ділянці, однак усі прохання влада ігнорувала.

13 квітня справа зрушила з місця – Печерська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків посадовцями Печерської РДА.