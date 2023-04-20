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ЗСУ використовують турецьку РСЗВ Roketsan MCL. ФОТО

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Збройні сили України використовують турецьку реактивну систему залпового вогню Roketsan MCL.

Фото оприлюднили воїни 49-ої окремої артилерійської бригади, передає Цензор.НЕТ.

На знімку можна побачити пускову установку та транспортно-заряджальну машину турецького комплексу.

Як зазначає "Мілітарний", це перше візуальне підтвердження використання цієї зброї Силами оборони України.

"Щоправда замість двох пакетів із 6-ма направляючими для 230-мм ракет можна побачити два блоки з двома направляючими кожен. Модульна система Roketsan MCL дозволяє теоретично вести вогонь також 122-мм та 300-мм турецькими ракетами. Цікаво, що система базується на російському шасі КАМАЗ-65224", - йдеться в повідомленні.

TRLG-230 – ракета класу "земля-земля". Її можна запускати з артилерійської системи ROKETSAN MCL (Multi-Caliber Launcher) та інших платформ із сумісними інтерфейсами.

Технічні характеристики:

Калібр – 230 мм
Вага – 210 кг
Вага бойової частини – 42 кг
Ефективний радіус бойової частини – до 55 м
Діапазон ураження – 20-70 км

Система стоїть на озброєнні Азербайджана та Бангладеш.

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ЗСУ використовують турецьку РСЗВ Roketsan MCL 01
ЗСУ використовують турецьку РСЗВ Roketsan MCL 02

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Как сейчас повзрываются пуканы у московитских пропагандонов. Это уже очередной ятаган в спину ***** или еще нет?

  • Slava Slave
    это два ятагана в спину и третий чуть пониже. мало того что турецкие, так еще и на базе гордости мокшанских болот Каматозе
  • Старый зольдат
    Московиты, это можно считать ятаганом в ваших сраках? И если ДА то по гарду вошёл или нет?
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