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Голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман: "Жоден європейський солдат не ступить на українську землю"

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Голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман: "Жоден європейський солдат не ступить на українську землю"
Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виключила участь європейських військ у війні в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"В Україні не буде сухопутних військ. Жоден німецький чи європейський солдат не ступить на українську землю", - сказала вона.

Водночас вона виключила постачання Києву західних винищувачів Tornado та Eurofighter.

"В Україні не буде ні Tornado, ні Eurofighter", - сказала голова комітету Бундестагу. За її словами, це пов'язано з тим, що українські пілоти не можуть досить швидко здобути навички поводження з цими літаками.

Однак Штрак-Циммерман уточнила, що з літаками МіГ-29 "все інакше". "Це радянські запаси, їх можна використати відразу", - підсумувала вона.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Ось коли кацапи прийдуть до вас, тоді і казатимеш.
  • Randall Flag da70119e
    Сцикливі еуропейські псевдодемократії...
  • Trevo Trow
    Пкрелякана Фрау збрехала. ЗСУ - це і європейські солдати, які зараз боронять всю Європу.
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