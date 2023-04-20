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Міноборони мають розпочати публікацію цін на харчі та "речовку" у Prozorro цього тижня, - Шабунін

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Міноборони мають розпочати публікацію цін на харчі та "речовку" у Prozorro цього тижня, - Шабунін
23 квітня Міноборони повинно поступово почати публікацію закритих цін на харчові продукти та незбройні товари (взуття, одяг тощо) через Prozorro.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що багато держзамовників у сфері оборони (наприклад, прикордонники) вже давно не просто публікують ціни, а публічно закуповують через Prozorro

"Тож природно, що ціни завдяки конкурентній процедурі виходять значно нижче тих, за якими купляє Резніков.

Ось ДПСУ закупили для захисників замороженого хека та минтая за цінами нижче супермаркетних — 109,20 грн/кг та 105,60 грн/кг відповідно. Для порівняння, Міноборони у всіх діючих контрактах по всій Україні закуповує минтай по 120-150 гривень за кілограм, а хек – від 130 до 151 гривні", - йдеться в повідомленні. 

Також сама ситуація й з закупівлею одягу та взуття для військових, зазначає Шабунін. Тендер на берці у прикордонників виграв український "Талан", а не якась турецька прокладка. За взуття для 15-ти тисяч наших захисників заплатили 2490 грн за пару. Та й німецькі рюкзаки Mil Tec прикордонники отримали за цілком ринковою ціною — 1585 грн.

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"І тільки міністр оборони ніяк не спроможеться хоча б ціни нормально оприлюднити (про закупівлі через Prozorro годі й мріяти). Кричуща управлінська неспроможність або банальна корупція", - додав голова ЦПК.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    А коли Рєзніков крайній раз звітував перед ВРУ про свою діяльність і витрати МО? Чи було це взагалі?
    Знаю-знаю - "не на часі"...
  • Trevo Trow
    Резніков відкриває рота лише для того, щоб обісратися разом з "моїм президентом", який його благословив на все лайно.
  • Ksenia VB
    Як епіцентр умудряється торгувати військовою формою ?
    Зараз там розпродаж літньої, яку не дають бійцям. Зі зрізаними личками.
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