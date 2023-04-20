Франція та Польща сперечаються через снаряди для України. План ЄС гальмує, - Politico
Про це з посиланням на три джерела в дипломатичних колах пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Суперечка виникла, коли посли країн ЄС намагалися узгодити спільний план закупівлі боєприпасів для України.
Ідея полягає в тому, щоб країни ЄС спільними зусиллями та за спільні гроші допомогли Києву протягом найближчого року отримати до 1 млн боєприпасів. На це вже виділили 2 мільярди євро. Але країни не можуть домовитися про те, як саме їх витратити: віддати замовлення лише виробникам лише в ЄС або в ЄС, США та Британії.
Франція наполягає на тому, щоб купувати боєприпаси для України тільки у країн, які входять до ЄС. Польща каже, що це лише затягує процес закупівлі.
Компроміс запропонувала Швеція: можна обмежити майбутні контракти "економічними операторами, створеними в ЄС і в Норвегії", але домовитися, що це не буде створювати прецедент.
Врешті дипломати визнали, що не змогли в цей день досягнути жодних домовленостей. Імовірно, переговори продовжаться наступного тижня.