В Україні прогнозується дефіцит кадрів у галузі освіти в кілька мільйонів осіб, - Лісовий

У галузі освіти прогнозують дефіцит людського ресурсу в кілька мільйонів людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів на презентації Державної служби якості освіти України.

За словами міністра, дефіцит прогнозують навіть за умови, що освіта зробить усе необхідне для того, щоб повернути людей з-за кордону та з тимчасово окупованих територій.

"Це виклик саме для освіти, і більш ніхто з цим викликом не впорається. Ми розуміємо, Крим - це людський потенціал, ресурс. Окуповані території Донбасу - людський ресурс. Ті, хто виїхали до Європи, Росії, - це все запитання до освіти, яку пропозицію ми сформуємо, як ми спрогнозуємо", - сказав Лісовий.

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Він розповів, що влада на державному рівні створює стратегії десь на 5 років уперед. Але в галузі освіти прогноз має бути на десятиліття вперед.

"Те, що відбудеться через 5 років, - це те, що відбулося вже сьогодні-вчора, ми вже не впливаємо на результати, які освіта зреалізує через 5 років", - сказав міністр.

Так, він зазначив, що викликом уже була пандемія COVID-19, за якої "ледь впоралися і загасили пожежі".

"Війна - виклик, справляємося, гасимо пожежі, як можемо. І далеко не всі пожежі гасимо, насправді. Наступний виклик буде - перемога. Ми лише пробуємо усвідомити масштаб цього виклику", - сказав Лісовий.

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