Контрнаступ ЗСУ буде сюрпризом для росіян та деяких українців, - Веніславський

Контрнаступ українських сил буде "сюрпризом, який найменше очікують" російські загарбники.

Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "Свобода. Ранок", інформує Цензор.НЕТ.

"А коли відбудеться контрнаступ ЗСУ, яким чином, за якими напрямками - це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців", - сказав Веніславський.

Росіяни побоюються українського контрнаступу. Його активно обговорюють на ток-шоу та у соцмережах.

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"Зараз наше командування Збройних Сил, командувач оперативно-тактичного угрупування "Хортиця", генерал Сирський робить усе, щоб максимальної шкоди завдати країні-окупанту, збройним силам, військовим формуванням, приватним військовим компаніям в районі тих населених пунктів, в яких йдуть найзапекліші бої. Це Бахмут, Мар’їнка, Авдіївка. Тобто це зараз те, що в майбутньому дозволить нам найбільш ефективно звільняти наші території", - зазначив Веніславський.