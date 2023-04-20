З початку повномасштабного вторгнення у Слов’янську загинуло близько 50 цивільних, - МВА

У Слов’янську Донецької області з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули близько 50 мирних жителів. Понад 100 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Слов'янської міської воєнної адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок останнього масованого обстрілу міста було 42 постраждалих - 15 загиблих та 27 поранених людей. Тільки із завалів однієї багатоповерхівки дістали 15 людей, з них лише 5 залишилися живими", - зазначив голова МВА.

Він додав, що лінія фронту від Слов'янська зараз знаходиться на відстані 25-30 км. Окупанти обстрілюють місто ракетами С-300, а не ствольною артилерією. Це відбувається кілька разів на тиждень.

"Буквально ще місяць тому життя у Слов'янську, порівняно з іншими містами Донецької області, було більш спокійним, фактично не було обстрілів, якщо вони й були — то на околицях, не було прильотів до центральної густо населеної частини. Все змінилося буквально два-три тижні тому", - зазначив Лях.

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Він додав, що місто обстрілюють як у нічний час, так і вдень, коли багато городян знаходяться на вулиці.