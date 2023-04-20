З початку повномасштабного вторгнення у Слов’янську загинуло близько 50 цивільних, - МВА
Про це повідомив очільник Слов'янської міської воєнної адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок останнього масованого обстрілу міста було 42 постраждалих - 15 загиблих та 27 поранених людей. Тільки із завалів однієї багатоповерхівки дістали 15 людей, з них лише 5 залишилися живими", - зазначив голова МВА.
Він додав, що лінія фронту від Слов'янська зараз знаходиться на відстані 25-30 км. Окупанти обстрілюють місто ракетами С-300, а не ствольною артилерією. Це відбувається кілька разів на тиждень.
"Буквально ще місяць тому життя у Слов'янську, порівняно з іншими містами Донецької області, було більш спокійним, фактично не було обстрілів, якщо вони й були — то на околицях, не було прильотів до центральної густо населеної частини. Все змінилося буквально два-три тижні тому", - зазначив Лях.
Він додав, що місто обстрілюють як у нічний час, так і вдень, коли багато городян знаходяться на вулиці.