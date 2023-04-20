Командувач Тихоокеанського флоту РФ Авакянц пішов у відставку після раптової перевірки боєготовності

Командувач Тихоокеанського флоту РФ адмірал Сергій Авакянц залишив свою посаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Про відставку Авакянца стало відомо менш ніж за тиждень після раптової перевірки боєздатності підрозділів флоту. Він командував Тихоокеанським флотом з 2012 року.

Про причини відставки не повідомляється, відомо лише про нове призначення Авакянца - він очолить штаб, який займатиметься центрами військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання. Вони будуть створені у 12 регіонах, зокрема на окупованій Донеччині.

Пресслужба Флоту повідомила, що Авакянц перебуває у відпустці з подальшим звільненням у запас після досягнення граничного віку служби в армії.

14 квітня міністр оборони Сергій Шойгу оголосив раптову перевірку підрозділів Тихоокеанського флоту.

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