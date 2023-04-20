Вагнерівці примусово вивезли з Бахмуту українських дітей, - Офіс Генпрокурора

Прокурори зафіксували чергові злочини учасників так званої ПВК "Вагнер" - примусово депортували дітей із Бахмуту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

Під час моніторингу ЗМІ й проросійських Telegram-каналів прокурори виявили відео, на якому представники так званої ПВК "Вагнер" на чолі зі своїм ватажком 16 квітня 2023 року незаконно депортували з м. Бахмута дві родини місцевих мешканців разом із двома неповнолітніми дітьми.

У другому сюжеті представник ПВК "Вагнер" спілкується з однією з цих родин та дитиною у місці тимчасового перебування.

Також встановлено, що упродовж 17-18 квітня 2023 року з цього населеного пункту озброєні "вагнерівці" вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї бахмутчан з маленькими дітьми. Загалом незаконно депортовано трьох хлопчиків та одну дівчинку.

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Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень, розшук українських дітей та повернення їх додому.