Напередодні контрнаступу ЗСУ окупанти частіше здаються у полон, - представник штабу з питань полонених Матвієнко

Російські військові у березні у два рази частіше звертались щодо здачі у полон, ніж у грудні минулого року.

Про це заявив співробітник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, це пов’язано з очікуваним контрнаступом ЗСУ та значними втратами російських сил на фронті.

"Пік звернень відбувся у березні цього року. Зафіксували понад 3 тисяч звернень і така тенденція зберігається і в квітні. Якщо порівнювати із груднем, то в грудні 2022 року ми зафіксували 1,5 тисячі звернень, у березні більше 3 тисяч", – зазначив Матвієнко.

Він додав, що протягом 7 місяців існування проєкту "Хочу жити", куди російські військові можуть звернутися для того, щоб здатися у полон, звернулося понад 15 тисяч російських військовослужбовців та їхніх родин. У полоні російські військовополонені отримують харчування, медичний огляд та можливість спілкування з рідними.

Також дивіться: ЗСУ взяли в полон щонайменше трьох росіян після успішного штурму. ВIДЕО