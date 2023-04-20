У Росії почали розсилати електронні повістки: Призовників заспокоюють, називаючи їх "тестовими"

Електронні повістки у тестовому режимі почали розсилати у рамках весняного призову у російському Санкт-Петербурзі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив військовий комісар міста Сергій Качковський.

Він уточнив, що електронні повістки надходять до особистого кабінету на порталі "Госуслуги", а також опрацьовується можливість оповіщення через розсилку СМС-повідомлень.

Раніше голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов повідомив, що електронні повістки поки що не мають юридичної сили і дублюватимуться традиційними паперовими повідомленнями.

Водночас один із чоловіків, який отримав повістку, заявив ASTRA, що вже проходив строкову службу та весняному призову не підлягає.

"На підприємстві, де він працює, чоловікам пояснили, що це "формальна процедура" для звіряння документів. Підприємство дає працівникам броню від військової служби", - йдеться в повідомленні.

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