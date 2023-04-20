Євросоюз готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України, - Financial Times

Брюссель готує надзвичайні обмеження на імпорт українського зерна до п’яти країн-членів ЄС. Він піддався тиску з боку Польщі та Угорщини, які в односторонньому порядку заборонили імпорт для заспокоєння місцевих фермерів.

Про це з посиланням на інформацію високопосадовців ЄС пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За даними видання, кроки, що обговорюються, заборонять імпорт зернової продукції до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, що межують з Україною, а також до Болгарії, за винятком реекспорту до інших країн-членів ЄС або інших частин світу. Заборона діятиме до червня.

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В Єврокомісії напередодні оголосили, що планують вжити "превентивних заходів" щодо української агропродукції, проте не навели конкретних кроків.

Єврокомісія заявила, що вживатиме заходів лише в тому випадку, якщо уряди скасують свої поточні заборони, на що вони ще не погодилися. Для цього вона застосує рідко використовувані повноваження, які містяться в законі, що лібералізував торгівлю з Україною, і обмежить нові захисні заходи лише кількома країнами-членами, а не всім Євросоюзом.

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Ці країни також отримають 100 млн євро з фондів ЄС для компенсації збитків фермерам.

Значна частина українського зерна, що надходило до ЄС, залишалася в сусідніх з Україною країнах і знижувала ціни на внутрішньому ринку. ЄС хоче продовжити воєнний режим торгівлі з Україною, коли його термін спливе у червні, але переглянута версія матиме сильніші положення, які дозволять ЄС швидше вживати заходів для "захисту" власного ринку в майбутньому.

Брюссель організує колони вантажівок, поїздів і барж для транспортування зерна до портів, звідки його можна буде відправити до країн, які цього потребують, сказав інший посадовець. Це також збільшить пропускну здатність річки Дунай.

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Багато комерційних трейдерів відмовляються платити за цей транспорт, оскільки він коштує дорожче, ніж традиційна морська торгівля через Чорне море.

Залишається незрозумілим, як це буде фінансуватися і організовуватися. За словами європейського посадовця, Іспанія намагалася субсидувати потяг для перевезення зерна через континент, але набагато дешевше було імпортувати зерно з Латинської Америки.