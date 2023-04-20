Спалах над Києвом, ймовірно, було спричинено падінням метеориту, - Держкосмос

У Державній космічній агенції України офіційно назвали причину спалаху ввечері 19 квітня у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агенції.

"Головний центр спеціального контролю ДКА інформує, що 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За словами вчених, найбільш ймовірно спалах було спричинено падінням метеориту з потоку Лірид.

"Ліриди - це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака - яскраві спалахи, або так звані "вогненні кулі".

Метеорний потік Ліриди - один з найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали китайці у 687 році до н. е. Свою назву потік Ліриди отримав від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.

У шлейф комети Тетчера, яка залишає метеоритний потік Ліриди, Земля потрапила 15 квітня 2023 року. Вийде з нього наша планета 29 квітня. Пік зорепада припадає на 21 квітня", - зазначили у Держкосмосі.

Агенція повідомила, що схожий випадок відбувся у лютому цього року. Вночі над північною Францією впав метеор, який згорів в атмосфері. Метрове небесне тіло під час вибуху освітило небо над країною, що зафіксували камери спостереження та очевидці.

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Нагадаємо, ввечері 19 квітня в небі над Києвом під час повітряної тривоги помітили яскравий спалах.

У соцмережах почали публікувати його відео та висловлювати припущення про те, що це могло бути.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що спалах спричинений падінням на землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу, за його словами, оголошували, щоб уберегти людей від уламків.

Цю версію підтвердили і в Повітряних силах - щоправда, зазначивши, що інформація ще уточнюється, і це може бути не супутник, а метеорит.

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