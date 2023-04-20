Країни ЄС перевиконали план з економії газу

Країни Європейського Союзу перевиконали план з економії газу, затверджений влітку 2022 року на тлі рекордних цін на газ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Минулого року Євросоюз вирішив зменшити споживання на 15% з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року, проти їхнього середнього споживання за той самий період у 2016-2021 роках. У критичних випадках Брюссель міг перейти до обов'язкових вимог, але цього не знадобилося.

За даними Євростату, економія газу в ЄС за цей період сягнула 17,7%.

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Значному скороченню споживання газу частково сприяла м'яка зима, але перевиконання плану не можна списати тільки на погоду.

"Енергомісткі компанії зменшили виробництво, домогосподарства заощаджували енергію, відбувався перехід на інші джерела палива", - заявив Гольгер Шмідінг, головний економіст німецького інвестбанку Berenberg.

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Найбільшої економії досягли Фінляндія (понад 50%) і Литва (понад 40%).

Зменшений рівень споживання збережеться і протягом нинішнього року, прогнозує Геннінг Глойштейн із консалтингової компанії Eurasia Group, оскільки економії багато в чому досягли внаслідок заходів щодо підвищення енергоефективності. Цього року попит на газ у ЄС, за його оцінкою, знизиться ще на 3-5%, зокрема завдяки новим проєктам у відновлюваній енергетиці.