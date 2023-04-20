Дітей з окупованих територій відправляють до спеціальних таборів у Криму, - Маляр

Школярів з тимчасово окупованих українських територій до спеціально обладнаних таборів у тимчасово окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

На тимчасово окупованих територіях України окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології. Особлива увага приділяється молоді", - йдеться в повідомленні.

Маляр повідомила, що на окупованих територіях загарбники розпочали потужну пропагандистську кампанію щодо добровільного відправлення школярів до спеціально обладнаних таборів у Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вагнерівці примусово вивезли з Бахмуту українських дітей, - Офіс Генпрокурора

"У зазначених таборах передбачається проживання дітей в спартанських умовах та проведення з ними інтенсивних заходів так званого "військово-патріотичного виховання" під керівництвом військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Крім того, російські окупаційні адміністрації погрожують батькам, які відмовляються відправляти своїх дітей до таких таборів, тим що скоро всіх школярів відправлятимуть в зазначені табори у примусовому порядку", - додала Маляр