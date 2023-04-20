На саміті НАТО Україна очікує ухвалення пакета гарантій безпеки, - Зеленський
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Україна очікує ухвалення на саміті НАТО у Вільнюсі пакета гарантій безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Нам необхідно щось більше, ніж нинішній формат відносин. Ми хочемо зрозуміти, коли Україна буде в НАТО. Ми хочемо гарантій безпеки на цьому шляху. Ми не готуємо альтернативу членству і не розглядаємо це як компроміс", - зазначив президент.
"Ми будемо в Альянсі. Ми вважаємо, що це і є гарантії безпеки для України. Пакет гарантій на цьому шляху - ось це ми хотіли б затвердити у Вільнюсі. Ми зі свого боку все підготуємо точно", - додав Зеленський.