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На саміті НАТО Україна очікує ухвалення пакета гарантій безпеки, - Зеленський

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На саміті НАТО Україна очікує ухвалення пакета гарантій безпеки, - Зеленський
Україна очікує ухвалення на саміті НАТО у Вільнюсі пакета гарантій безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Нам необхідно щось більше, ніж нинішній формат відносин. Ми хочемо зрозуміти, коли Україна буде в НАТО. Ми хочемо гарантій безпеки на цьому шляху. Ми не готуємо альтернативу членству і не розглядаємо це як компроміс", - зазначив президент.

"Ми будемо в Альянсі. Ми вважаємо, що це і є гарантії безпеки для України. Пакет гарантій на цьому шляху - ось це ми хотіли б затвердити у Вільнюсі. Ми зі свого боку все підготуємо точно", - додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Может пора перестать воровать на армии? Вы считаете там всех дурными и слепыми?
  • 18c49ed2
    Запад тоже хочет понять когда эта власть уже нажрется и перестанет воровать.
  • Evgeny N
    Хтось пояснить цьому недолугому, що НАТО - військово-ПОЛІТИЧНИЙ альянс і вступають туди не збройні сили, а країна (разом зі своїми збройними силами та політичною владою). Та й рішення про вступ приймають не генерали країн НАТО, а політичне керівництво цих держав.
    І якщо до ЗСУ питань немає від слова "взагалі", то до влади - одні питання. А це зовсім не наближає Україну до членства в ЄС та НАТО.
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