Наша підтримка уможливлює вступ України до НАТО, - Столтенберг

Законне місце України - в Організації Північноатлантичного договору.

На цьому у твіттері наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене велика честь повернутися до Києва та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Законне місце України - у НATO, і згодом наша підтримка допоможе зробити це можливим. Ми підтримуємо вас сьогодні й у довгостроковій перспективі", - написав Столтенберг.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня прибув з неанонсованим візитом до Києва.