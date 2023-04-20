Наша підтримка уможливлює вступ України до НАТО, - Столтенберг
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Законне місце України - в Організації Північноатлантичного договору.
На цьому у твіттері наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.
"Для мене велика честь повернутися до Києва та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Законне місце України - у НATO, і згодом наша підтримка допоможе зробити це можливим. Ми підтримуємо вас сьогодні й у довгостроковій перспективі", - написав Столтенберг.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня прибув з неанонсованим візитом до Києва.