Росіяни готуються до евакуації з окупованих територій, - Федоров

Масова евакуація з окупованих територій ще не почалася, але росіяни готуються до неї.

Про це під час брифінгу Міжнародного саміту міст і регіонів розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми наразі не можемо говорити, що розпочалася масова евакуація із Запорізької області, але те, що тенденція до початку евакуації є, то це факт", - зазначив Федоров.

Він розповів також, що в Енергодарі окупанти ходять по домівках та роздають листівки про необхідність "здати анкети дітей, яких вони мають намір евакуювати 5-7 травня".

У Токмаку та Молочанську росіяни через гучномовці рекомендують населенню їхати до Мелітополя або Криму.

Федоров також додав, що останні два тижні окупанти вивозять обладнання з приміщень деяких банків і офісів.

"Це роблять повсюдно, і в окупованому Мелітополі, і в Енергодарі та інших містах... Масово знімають кондиціонери з усіх приміщень. Навіщо? Не зрозуміло", - зазначив він.

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