Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Росіяни готуються до евакуації з окупованих територій, - Федоров

9 65123
Росіяни готуються до евакуації з окупованих територій, - Федоров
Масова евакуація з окупованих територій ще не почалася, але росіяни готуються до неї.

Про це під час брифінгу Міжнародного саміту міст і регіонів розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Ми наразі не можемо говорити, що розпочалася масова евакуація із Запорізької області, але те, що тенденція до початку евакуації є, то це факт", - зазначив Федоров. 

Він розповів також, що в Енергодарі окупанти ходять по домівках та роздають листівки про необхідність "здати анкети дітей, яких вони мають намір евакуювати 5-7 травня".

У Токмаку та Молочанську росіяни через гучномовці рекомендують населенню їхати до Мелітополя або Криму. 

Федоров також додав, що останні два тижні окупанти вивозять обладнання з приміщень деяких банків і офісів.

"Це роблять повсюдно, і в окупованому Мелітополі, і в Енергодарі та інших містах... Масово знімають кондиціонери з усіх приміщень. Навіщо? Не зрозуміло", - зазначив він.

Читайте також: Дітей з окупованих територій відправляють до спеціальних таборів у Криму, - Маляр

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Evg Mi 91b77582
    Безкінечний потік гівна від клоунів
  • Alexey Burchak "Allad"
    я це з жовтня чую про те, що вони от от побіжать з півдня.
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    який піпл ще хаває ці пабєдунські вкиди?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини