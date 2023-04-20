Росію слід оголосити державою-спонсором тероризму, щоб стримати Китай, - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму, щоб вплинути на поведінку Китаю та застерегти його.

Про це він заявив під час слухань у юридичному комітеті Сенату США щодо російської відповідальності за злочини в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

На його думку, імовірним є надання Китаєм летальної допомоги Росії. "І якщо вони це зроблять, я хотів би, щоб вони зіткнулися з санкціями, передбаченими за сприяння державі-спонсору тероризму. Ми маємо шанс стримати Китай, оголосивши Росію державою-спонсором тероризму", - зазначив Грем.

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Він закликав Конгрес уникнути, на його думку, таких же помилок, як перед повномасштабним вторгненням Росії, коли "ми посилали росіянам невірні сигнали. Я не хочу надсилати невірний сигнал китайцям. Я хочу, щоб Китай знав, що згідно із законодавством США, Росія є державою-спонсором тероризму, і ви допомагаєте їм на свій страх і ризик."

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Також Грем запитав у заступниці генпрокурора США Лізи Монако про ймовірне переслідування російського президента Володимира Путіна з боку Інтерполу: "Як ви вважаєте, чи було б виправдано видати "червоне повідомлення" Інтерполу для Путіна?". На це запитання Монако відповіла: "Я вважаю, що це, безперечно, виправдано. Я думаю, що він має пройти через процес. Міжнародний Кримінальний Суд, я думаю, міг попросити Інтерпол видати це "червоне повідомлення." Також вона зазначила, що у США вважають Путіна воєнним злочинцем.