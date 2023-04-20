Польщі важко зрозуміти позицію Угорщини щодо війни Росії проти України, - Рау

Польща не погоджується з позицією Угорщини щодо війни в Україні, і це впливає на відносини між Варшавою і Будапештом і в середині Вишеградської групи (V4).

Про це в інтерв’ю хорватському виданню Jutarnji List заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не згодні з позицією Угорщини щодо війни в Україні і нам важко її зрозуміти і прийняти", - сказав Рау, додаючи, що це "на жаль, впливає на двосторонні відносини" Варшави й Будапешта.

Читайте: Партія Орбана відмовилася підтримати арешт Путіна

Він підкреслив, що відсутність консенсусу щодо війни в Україні є також "серйозною проблемою" і для функціонування Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, V4). Утім це не означає припинення 32-річної співпраці в цьому форматі: співробітництво в межах V4 триватиме у тих сферах, де це можливо, зокрема в межах ЄС.

Торкаючись ситуації в Україні і питання "щодо можливості початку мирних переговорів" глава польської дипломатії підкреслив, що "саме Україна має вирішувати про можливий початок і форму мирних переговорів".

"На сьогодні у поведінці Росії нічого не вказує на її готовність вести переговори", - зауважив глава МЗС Польщі.

Також читайте: МЗС - Орбану: Підтримка України - не благодійність, а інвестиція у власну безпеку

Він наголосив, що нинішня ситуація на фронті підкреслює необхідність "збільшення військової підтримки, яка надається Україні".

"Польща у цій сфері є одним із лідерів. Лише перемога України дає шанси на тривалий і справедливий мир", - сказав Рау.

Польський міністр визнав, що найбільшою загрозою для європейського контингенту на сьогодні є активність Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми занепокоєні, що угорські лідери прагнуть тісніших зв’язків із Росією, - посол США в Будапешті, - Прессман

"Архітектура безпеки Європи повинна концентруватися на потужній обороні, стримуванні та міцних трансатлантичних зв’язках. Вона має базуватися на повазі до міжнародного права, територіальної цілісності та суверенітету держав, а також можливості вільного вибору своїх партнерів і альянсу", - додав Рау.