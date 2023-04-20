Україна не одна, НАТО з вами та продовжить допомагати, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс та союзники продовжуватимуть підтримувати Україну у боротьбі з неспровокованою агресією РФ.

Про це він заявив на Міжнародному саміті міст та регіонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна продовжує проходити важкий тест – жахлива, неспровокована війна… Ефекти цієї війни продовжують впливати на весь світ, але Україна не одна, НАТО з вами. Наші союзники із вами. Ми продовжуватимемо допомагати вам боротися з агресією. Україна переможе", - сказав Столтенберг

Також він додав, що очікує побачити президента Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вільнюсі.

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