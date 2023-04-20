Зеленський закликав Столтенберга подолати стриманість партнерів у постачанні Україні далекобійної зброї

Гальмування рішень щодо постачання далекобійної зброї, авіації й артилерії призводить до збільшення смертей і віддаляє час миру.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я попросив генсека допомогти подолати стриманість деяких наших партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. Гальмування необхідних рішень - це час, який втрачається для миру, і це життя наших воїнів, які поки що не отримали необхідних оборонних інструментів", - сказав він.

Він назвав майбутню в п'ятницю зустріч у форматі "Рамштайн" "важливою". "Деякі речі треба "пушити", щоб необхідна зброя прийшла швидше, ніж навіть було заплановано. Обговоримо зброю, яку Україна очікує, тренінг наших пілотів, далекобійну зброю", - сказав Зеленський.

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Столтенберг очікує, що "буде оголошено про конкретну допомогу Україні. Це буде на додаток до тієї допомоги, яку вже надають".

Генсек НАТО нагадав, що союзники з альянсу надали понад 155 млрд євро підтримки з лютого 2022 року, зокрема 65 млрд євро - у формі військової допомоги. "Це дало змогу вашим військам відкинути ворога від Києва, Херсону, Харкова", - сказав він.

Водночас він особливо наголосив на необхідності налагодження роботи вже наданих озброєнь. "Нам потрібно, щоб усі системи озброєнь працювали так, як треба. Є потреба в боєприпасах, запчастинах, ремонті. Буде обговорення належної роботи вже наявних платформ", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня прибув з неанонсованим візитом до Києва.

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