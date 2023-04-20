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Членство України в НАТО буде на порядку денному саміту у Вільнюсі, - Столтенберг

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Членство України в НАТО буде на порядку денному саміту у Вільнюсі, - Столтенберг
Членство України в НАТО буде на порядку денному саміту у Вільнюсі, проте зараз головне для Альянсу - забезпечити перемогу України.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Він зазначив, що не сумнівається, що Зеленський на саміті НАТО у Вільнюсі порушить питання членства України та гарантій безпеки для України, тому це буде серед пріоритетів порядку денного саміту.

"Однак зараз головною метою НАТО має бути забезпечення того, щоб Україна перемогла, оскільки це єдиний шлях до того, щоб вести осмислену дискусію щодо майбутнього членства України", - наголосив Столтенберг.

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Вні також додав, що місце України в НАТО і що спільними зусиллями союзників цієї мети буде досягнуто.

Столтенберг зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки, яка допоможе Україні перейти до стандартів НАТО й забезпечити повну оперативну сумісність української армії із силами Альянсу.

"Це є свідченням довгострокової відданості НАТО Україні. Альянс стоїть із вами сьогодні, завтра й стоятиме так довго, як буде потрібно", – запевнив він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня прибув з неанонсованим візитом до Києва.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    "а якшо не примете, то спущу на вас Мєльніка" )))
  • Маркиз
    - Беларуси больше нет, в Российской империи есть только Белорусское гауляйтерство. Что с гауляйтерами делать? История давно ответила на этот вопрос.
    Беларусь сейчас не может рассматриваться как отдельное образование. Все зависит от России. Если Россия будет демилитаризована и на ее месте возникнет ряд независимых государств, то будет решен и белорусский вопрос. Однако пока существует Российская империя, белорусский вопрос не решить.

    - Помимо Белоруссии у России есть планы и на другие страны, особенно те, чью территорию она оккупировала - Молдова, Сакартвелл. Но пойдет ли Москва на какие-либо военные действия в этих странах, если она сейчас терпит неудачу на Украине? Или хотя бы сделают все, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в этих странах?

    - Они попытаются дестабилизировать ситуацию, но, к счастью, русские глупы. Нам очень повезло с противником, они тупые и ничего дестабилизировать не смогут. Пока Россия воюет в Украине, у нее нет возможности напасть на Молдавию, Сакартвелло или любую другую страну.
    Однако сейчас русские строят два завода, на которых предполагается производить танки. Они также построят новые заводы по производству дронов. Они будут изготавливать и изготавливать свои собственные металлические детали.
    Путин, конечно, тоже дурак, но дурак, способный учиться. Он ехал не оккупировать Украину, а «освободить ее от фашистского господства». Они действительно думали, что в Украине россиян встретят с цветами. Но этого не произошло и Путин сделал выводы. Поэтому они будут наращивать свои военные мускулы, чтобы потом попытаться занять Киев не 25 тысячами солдат, а 250 тыс.
    Смогут ли они это сделать, у меня нет ответа на этот вопрос. Умные люди говорят, что России нужно около пяти лет, чтобы восстановить свою армию и технику, с которой она может снова попытаться взять Киев. Я думаю, что это может быть основным сценарием, который рассматривает Россия.

    - Ваш совет Литве - что нам делать? Да, Литва - страна НАТО, но соседство России и Белоруссии не особо добавляет ощущения безопасности на данный момент.

    - Готовьтесь к войне. Укреплять сотрудничество в рамках НАТО и с другими странами. Самое главное понять, что проблема здесь именно в орках. Мы можем сколько угодно смеяться над ними в социальных сетях, и иногда на то есть причины, но напомню, что Россия - это 140 миллионов орков с автоматами.
    К тому же не надо позволять «розовым пони» всему миру заново навязывать мысль о том, что с Россией можно договориться, снимать санкции.
    Россия в настоящее время ослаблена, и этим следует воспользоваться и всеми средствами не допустить повторного наращивания своей мощи. Россия должна жить как Иран. Ему не дают вырастить свою мощь и поэтому они кипят в своем котле, но не могут пересечь границы своей страны. Россия тоже должна вариться в собственном котле и не иметь возможности пересекать границы другого государства.
    Об этом необходимо говорить на международном пространстве, во всех парламентах и организациях. Россия понимает только язык силы, поэтому должна понимать, что если попытается напасть на кого-то, то получит по зубам.

    - Как вы думаете, много ли в Литве «розовых пони»?

    - Прибалтийские страны наиболее адекватны и занимают самую жесткую позицию по отношению к России на международной арене.
    Например, Эстония с полуторамиллионным населением важнее в плане борьбы с Россией, чем Франция с населением в десятки миллионов.
    Страны Балтии пережили оккупацию, все помнят и прекрасно понимают, что такое Россия.
    Я не знаю, сколько в Литве «розовых пони», но могу сказать, что мы возим машины из Эстонии в Украину, ездим по Европе и видим, что если война в Западной Европе почти исчезла, то украинские флаги еще везде в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
    Поэтому, я думаю, в Литве мало «розовых пони».

    Ana Daukševic
    15min.lt
    https://site.ua/arkadiy.babchenko/u-menya-est-odin-sovet-gotovtes-k-voine-iy2qw1o
  • Павло Бубенко 9e42f340
    Так, Столтенберг, питання членства України в НАТО буде на прядку денному у Вільнюсі. Як вже було 15 років тому у Бухаресті, потім ще неодноразово біло на наступних самітах. І черговий також засвідчить, що Україна колись після війни обов'язково буде членом НАТО! Але не зараз, бо зараз війна, а от після неї, так точно буде...Колись!
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