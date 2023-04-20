Україна в ОБСЄ: Настав час визнати, що хорошої Росії в найближчому майбутньому не буде
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Для розробки ефективної стратегії щодо Москви настав час визнати, що хорошої Росії в найближчому майбутньому не буде. Ані для ділових контактів і політичних візитів, ані для співпраці в рамках міжнародних організацій. Включно з ОБСЄ", - сказав він.
Український постпред вказав на те, що "злочинний послужний список" кремля продовжує зростати з кожним днем, з появою все нових і нових повідомлень про вчинені росіянами жахливі злочини в Україні.
Зокрема, він вказав на те, що всього через кілька днів після жахливого відео з обезголовленням українського військовополоненого надійшли нові шокуючі свідчення російських військових про злочини, скоєні в Соледарі та Бахмуті, в тому числі вбивства дітей і підлітків.
Цимбалюк наголосив на загрозі, яку Росія несе для людей на окупованих територіях, та підкреслив, що "будь-які компроміси з Росією не означатимуть нічого іншого, окрім нових смертей українців, у тому числі неповнолітніх". "Єдиною надією для тих, хто перебуває на окупованих територіях, є звільнення всіх українських територій", - додав він.
За словами українського постпреда, "росіяни своїми діями доводять, що для них немає нічого святого". На цьому тлі він розповів про обстріл російськими терористами Слов'янська у Страсну п'ятницю, 14 квітня, ракетами С-300, у результаті чого було пошкоджено та зруйновано понад 50 житлових будинків і вбито 15 людей, ще 20 поранено. Цимбалюк також зацитував слова мами про останні хвилини зі своїм дворічним сином, який загинув під час цього обстрілу, та запитав:" Чи може хтось дати пораду цій матері, як не "спровокувати" російських терористів нападати на українські родини?".
Очільник української місії в ОБСЄ також навів інший приклад, коли на Великдень росіяни випустили 25 ракет С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка Миколаївської області. "У Комишувасі вони зруйнували церкву. Зробили це вночі, коли люди мали бути в храмі на святкуванні Христового Воскресіння. Судячи з усього, напад був спланований так, щоб завдати якомога більше жертв. Ось так Росія ходить з Богом і поважає його заповідь "не вбивай", - сказав він.
Цимбалюк також вказав на те, що поки деякі міжнародні чиновники все ще лицемірно борються за участь російських спортсменів у змаганнях, український спортивний лікар Володимир Дудка втратив свою сім'ю, дружину і доньку, минулої суботи, якраз напередодні Великодня, через обстріл Херсона російськими військами.
"Терористичні атаки тривають щодня. 18 квітня росіяни обстріляли ринок у місті Українськ Донецької області – вісім осіб отримали поранення, а також центр Херсона – одна людина загинула і дев'ять отримали поранення. Того ж дня Слов'янськ знову був обстріляний ракетами С-300. Вчора Запорізька та Одеська області зазнали атаки іранських безпілотників", - розповів український посол.
Він наголосив, що "настав час для жорсткої правди – ця Росія під керівництвом президента Путіна є європейським ІДІЛ".
"Ідеологія цієї держави базується на суміші збоченої історії, інструменталізованої церкви та кримінальної безкарності. Настав час визнати, що ця Росія ніколи не буде партнером для ОБСЄ, а є загрозою для країн-учасниць ОБСЄ і для власного народу. Нещодавній вирок Володимиру Кара-Мурзі є промовистим прикладом у цьому відношенні", - додав Цимбалюк.