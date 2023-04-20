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ДБР повідомило про підозру офіцерові НГУ, що побив строковика в Івано-Франківську

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ДБР повідомило про підозру офіцерові НГУ, що побив строковика в Івано-Франківську
Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині, який знущався зі строковика.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ. 

"Працівники ДБР опитали свідків та потерпілого, зібрали достатньо доказів для повідомлення військовому про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", - сказано у повідомленні. 

Зазначається, що офіцерові загрожує позбавлення волі на термін до 12 років. 

Також працівники ДБР ведуть розслідування ще двох випадків перевищення службових повноважень цим офіцером щодо інших військовослужбовців.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, 18 квітня у мережі з'явилося відео, на якому офіцер НГУ б'є строковика. 

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А может лучше кинуть его под Бахмут рядовым? Зачем его в тюряге кормить 12 лет? А так искупит кровью, то что натворил!
  • Oleksiy Tym
    покарання застосовується для того щоб іншим козлам була наука - це варте щоб його 12 років годувати
  • MrStepanovM
    ну чому ти такий тупий?!
    тут же є посилання на відео! це інший випадок!
    https://censor.net/ua/news/3412867/ofitser_pobyv_strokovyka_v_ivanofrankivsku_u_natsgvardiyi_rozpochaly_slujbovu_perevirku_video
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