Польща домовляється про обслуговування переданих Україні танків Leopard, - Polsat News

Танки Leopard, які були відправлені в Україну, можуть обслуговуватися в польській оборонній промисловості.

Про це повідомив Томаш Лейман, кореспондент Polsat News та Interia, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За даними журналіста, переговори з цього приводу тривають. Якщо вони будуть успішними, то після п'ятничної зустрічі керівників оборонних відомств країн НАТО в Рамштайні має відбутися офіційне оголошення.

Polsat News та Interia зазначають, що німецькі танки Leopard будуть обслуговувати на оборонному заводі Bumar-Labędy в Гливиці. Відповідний меморандум має бути підписаний після п'ятничної зустрічі в Рамштайні.

Ці повідомлення підтвердила в ефірі Polsat News президент компанії Едіта Шиманська, яка визнала, що "механічний завод у Гливиці готовий створити хаб для ремонту бронетехніки, яку використовує українська армія".

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Вже на початку березня Маріуш Блащак, віцепрем'єр і глава Міноборони, заявив, що танки Leopard, які використовують українці, можуть обслуговуватися в Польщі. Тоді він зазначив, що це можна було б робити в Гливиці, але на заваді стояв брак запчастин.

"Я очікую від міністра (оборони Німеччини. – Ред.) Пісторіуса, що він вплине на німецьку промисловість, щоб запчастини для Leopard були поставлені. Це виклик, який стоїть перед Німеччиною, Польщею, Канадою, практично всіма країнами, але, звичайно, цю проблему може вирішити тільки Німеччина, німецька оборонна промисловість", – сказав він тоді перед зустріччю зі своїм німецьким колегою.

Німеччина поставила 18 обіцяних танків Leopard 2 в Україну наприкінці березня.

Поставлені танки Leopard 2 є однією з найновіших моделей, у версії 2А6. У комплект поставки також входили запасні частини і боєприпаси. Майже одночасно з передачею німецьких Leopard 2 в Україну у Великій Британії завершилося навчання українських солдатів на танку Challenger. Країна хоче поставити 14 таких танків до України.