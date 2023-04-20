Польща будує свою ППО з огляду на досвід України, - Блащак

Польща будує свою багатошарову систему ППО/ПРО з огляду на досвід України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

"У побудові польської ППО важливу роль відіграє досвід війни в Україні", - наголосив очільник Міноборони Польщі.

За словами Блащак, Варшава дуже далеко просунулася у створенні багатошарової системи ППО/ПРО. Відтак у навчаннях у Радомі використовувалися ЗРК Patriot (в межах системи "Вісла"), пускові установки iLauncher з ракетами CAMM (система "Нарва"), а також елементи системи "Піліца".

"Ми також маємо ПЗРК Piorun, а отже системи ППО/ПРО дуже короткого радіуса дії. Крім того, ми інтегруємо систему протидії дронам. Нашою метою є формування окремих шарів (системи ППО/ПРО) й інтегрувати їх таким чином, щоб вони були єдиною системою", - наголосив міністр.

Блащак зазначив, що Польща відійшла від пострадянської системи організації, де за ППО/ПРО відповідали підрозділи як у повітряних, так і в сухопутних силах. Він додав, що триває процес відмови від старої пострадянської техніки, на озброєнні з’являються американські ЗРК Patriot, британські CAMM, а також польські ПЗРК Piorun й антидронові системи.

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