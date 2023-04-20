Китай ігнорує запити вагнерівців про надання зброї, - FT

У "злитих" документах Пентагону є дані про те, що Китай не відповідає на прохання приватної військової компанії "Вагнера" про передачу озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Видання пише, що у "злитих" документах є інформація про те, що ПВК "Вагнер" зверталася до Пекіну з прохнанням надати боєприпаси та обладнення. На думку авторів матеріалу таке прохання свідчить про впевненість очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у тому, що Пекін почне надавати військову допомогу Москві.

Однак Китай після запиту "не відправляв "вагнерівцям" жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав жодних контактів щодо постачання зброї", наводить FT зміст деяких зі "злитих" документів.

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Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Як повідомляють американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.

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