Вибори до Ради відбудуться одразу після припинення воєнного стану, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що питання проведення парламентських виборів зараз не на часі.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Спікер пояснив, що питання виборів регулюється Конституцією України, Виборчим кодексом та низкою інших законодавчих актів. Водночас у Законі "Про правовий режим воєнного стану" сказано, що під час воєнного стану вибори не можуть проводитися. На думку Стефанчука, це логічно, тому що неможливо забезпечити участь усіх громадян у виборах.

"Думаю, що вибори відбудуться одразу після припинення воєнного стану. В іншому випадку треба змінювати закон, але, знову-таки, я дуже сумніваюсь, що зараз буде можливість провести в Україні якісні, законні вибори, результатам яких довірятиме суспільство. Я так бачу цей процес з огляду на аналіз чинного законодавства. Також мені здається, що зараз є більш важливі речі, на яких потрібно концентруватися. Це точно не питання виборів", – сказав Голова ВР.

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Він наголосив, що зараз важливо зосереджувати всі зусилля на здобутті перемоги.

"Буде перемога – буде все інше", – підсумував Стефанчук.

Згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України. Відповідно до цього, наступні парламентські вибори мають відбутися у жовтні 2023 року.