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Нездатність ЄС реалізувати своє рішення щодо спільних закупівель боєприпасів для України засмучує, - Кулеба

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Нездатність ЄС реалізувати своє рішення щодо спільних закупівель боєприпасів для України засмучує, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що неспроможність ЄС реалізувати спільну закупівлю боєприпасів засмучує.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Засмучує неспроможність ЄС реалізувати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію в ухваленні нових важливих рішень у галузі безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", - наголосив він.

Раніше видання Politico повідомило, що Франція та Польща "сперечаються, оскільки посли не змогли врегулювати питання про те, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів для України".

Читайте: Боєприпаси для України можна закуповувати поза межами ЄС, - посол Естонії Кууск

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Топ коментарі

  • mrSmith
    А на що здатні ви, окрім як красти та критикувати союзників?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А три роки ''зелений асфальт'' тебе не засмучував???
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Ну он, засмучуються. Треба було своє виробництво налагоджувати, а не покладатись на союзників.
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