Нездатність ЄС реалізувати своє рішення щодо спільних закупівель боєприпасів для України засмучує, - Кулеба
1 72319
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що неспроможність ЄС реалізувати спільну закупівлю боєприпасів засмучує.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Засмучує неспроможність ЄС реалізувати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію в ухваленні нових важливих рішень у галузі безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями", - наголосив він.
Раніше видання Politico повідомило, що Франція та Польща "сперечаються, оскільки посли не змогли врегулювати питання про те, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів для України".