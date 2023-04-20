Україна просить Туреччину заарештувати судно з ячменем, яке прибуло з окупованого Криму, - The Wall Street Journal

Українська влада просить Туреччину заарештувати судно з ячменем, який було вивезено з окупованого Криму.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, йдеться про судно Bomustafa O, яке під прапором Панами прибуло до турецького чорноморського порту Самсун. На його борту було 19 тисяч тонн ячменю. Днями раніше українська прокуратура написала турецькій владі лист із проханням заарештувати судно, заявивши, що він вантажив ячмінь у порту окупованого Криму, передають Крим.Реалії.

Видання зазначає, що російська влада публічно підтверджувала, що вивозить українське зерно з окупованих материкових територій до Криму.

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Раніше агентство Associated Press та фонд Frontline у спільному розслідуванні встановили, що Росія могла викрасти українського зерна на суму щонайменше 530 мільйонів доларів.

Українська прокуратура вже повідомила про підозри російському "міністру сільського господарства" Криму, директору компанії-власника кораблів РФ та 6 капітанам російських суден (ч. 2 ст. 332-1 КК України). За версією українського слідства, всі вони були причетні до перевезення награбованого зерна через окупований Крим.