Складнощі ввезення українського зерна через Польщу, Угорщину та Словаччину ніяк не впливають на зерновий коридор, – Літошко

Тимчасові складнощі із ввезенням та транзитом українських зернових через деякі країни Європейського Союзу ніяк не впливають на процес "зернового коридору" та виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань.

Про це повідомив Цензор.НЕТ головний держінспектор Одеської області, перший заступник голови Держпродспоживслужби Одеської області Святослав Володимирович Літошко.

"Хочу усіх заспокоїти. Рішення Польщі, Угорщини, Словаччини не торкається ніяк "зернового коридору". Потрібно розмежовувати експорт землею і експорт морем. "Зерновий коридор" стосується моря і тут Україна виконує усі взяті на себе зобов’язання", - зазначив Святослав Літошко.

За його словами, Україна ефективно контролює якість зерна, яке експортується у світ. У цьому напрямку, як зазначив чиновник, співробітники ДПСС працюють у понаднормових режимах, адже обсяги поставок через Одеську область набагато більші ніж у довоєнний час через окупацію росіянами портів акваторії Азовського моря. Він додав, що у питаннях швидкості поставок через "зерновий коридор" якщо і є якісь затримки, то за наявною інформацією, це виключно провина Росії.

Святослав Літошко висловив сподівання, що Україна знайде порозуміння з урядами країн ЄС для вирішення питань поставки зернових. Водночас, на його думку, для пришвидшення процесу експорту з України можна перейняти європейський досвід відкритих приватних ліцензованих лабораторій: "Так працює цивілізований світ. Це мінімізує контакти бізнесу із державою, робить сервіс зручнішим та приємнішим. Пам’ятаєте, як стало зручно, коли в Україні з’явилися приватні медичні лабораторії? Це значно підвищить і якість, і швидкість послуг", - додав він.

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"Зерновий коридор" - це умовна назва логістичної ініціативи щодо транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Угода щодо безпечного транспортування працює між Росією та Україною за участю Туреччини та Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Через окупацію Росією портів акваторії Азовського моря, Одеський регіон став хабом для експорту морем зерна з усієї України. ДПСС є уповноваженим державою органом, який здійснює контроль якості експортованих та імпортованих товарів.

Польща заборонила ввезення та транзит українського зерна та десятків інших видів сільськогосподарської продукції. Ця заборона буде скасована в ніч з 20 на 21 квітня. Про запровадження тимчасової заборони на імпорт зерна, олійних культур та іншої аграрної продукції з України оголосили також Угорщина та Словаччина, однак транзит вони не забороняли.

Раніше для вирішення проблеми із затоваренням польського ринку та протестами польських аграріїв Україна тимчасово відмовилася від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до цієї країни до нового сезону. Обидві країни протягом тижня спільно мали напрацювати нові правила транзиту. На цей період українським експортерам рекомендовано скористатися іншими маршрутами.