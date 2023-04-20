Ми з Україною до кінця, вона, ймовірно, поверне всі території, - начальник Генштабу Італії Драгоне

Начальник штабу оборони Італії Джузеппе Драгоне стверджує, що союзники будуть з Україною "до кінця" і вона зможе відвоювати в окупантів всю територію. Водночас адмірал не вірить, що у загарбницькій війні Росії проти України буде переможець і той, хто програв.

Про це він сказав в інтерв'ю Атлантичній раді у межах візиту до Вашингтона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Начальник італійського Генштабу сподівається, що після контрнаступу Сил оборони одразу розпочнеться пошук політико-дипломатичного рішення. За його словами, якщо контрнаступу не буде "і ми одразу сядемо за стіл переговорів, так тому й бути".

"Особисто я сподіваюся, що до цього справа не дійде і сторони сядуть за стіл переговорів, щоб обговорити підсумковий мир", – сказав він.

За словами Драгоне, зараз на фронті стагнація. Він вважає, що "вони (ймовірно, судячи з контексту, має на увазі обидві сторони. – Ред.) вбивають себе, ймовірно, ні за що".

"Ймовірно, буде контрнаступ, так. Чи буде переможець та переможений? Моя особиста думка: я так не думаю. Вітається все, що змінить цей поганий баланс: ми повинні все це розглянути, не має значення, хто це пропонує", – сказав воєначальник щодо "мирних" пропозицій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Італії Маттарелла закликав допомагати Україні доти, доки це необхідно

Він зазначив, що офіційна позиція Італії така, що одна країна не може піти на іншу війною, але додав, "у якийсь момент, сподіваюся, вони (країна-терорист та її жертва. – Ред.) знайдуть спосіб сісти й все обговорити".

Драгоне впевнений, що Росія не досягне своєї стратегічної мети – взяти Київ і поставити там "уряд на кшталт Лукашенка".

"Але українцям буде складно повернути всі території... Я маю на увазі, вони, ймовірно, можуть, але, ймовірно, настане момент, коли їм потрібно буде розпочати переговори", – вважає воєначальник.

Водночас він наголосив, що "ми маємо підтримувати Україну до кінця, це факт".

Щодо ролі Китаю як "миротворця", начальник Генштабу Італії сказав, що "у нинішній точці я б розглядав усе", і якщо Пекін запропонував свій "мирний план" на дюжину пунктів, "можливо, кілька з них будуть непоганими".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Італія передала Україні близько 30 гаубиць M109L, - ЗМІ

Драгоне визнав, що союзники за останні десятиліття "не звикли до звуків танків, обстрілів і ракет" і тому зараз "підлаштовуються" під нові реалії, зокрема, до того, що ядерне стримування, на яке сподівалися люди його покоління, "працює не так, як ми очікували". Тому, сказав адмірал, потрібна технологічна військова перевага.