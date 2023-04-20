Київрада розірвала договір оренди з посольством Росії
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Столичні депутати просять Кабінет міністрів повернути майно посольства Росії до власності української держави.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора - росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", - написав він.