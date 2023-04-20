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Київрада розірвала договір оренди з посольством Росії

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Київрада розірвала договір оренди з посольством Росії
Столичні депутати просять Кабінет міністрів повернути майно посольства Росії до власності української держави.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора - росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", - написав він.

Київрада розірвала договір оренди з посольством Росії 01

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Топ коментарі

  • Alex Zverev 46d6768b
    Странно что вообще всё имущество лаптестана не было уже давно не экспроприировано.
  • Amber
    Дуже вірне рішення Київради 👍🏼👍🏼👍🏼
  • Bob Fayn
    Незважаючи на численні заклики розірвати дипломатичні відносини не лише з РФ, а й з Білоруссю, Київ так і не пішов на цей крок ні після повномасштабного вторгнення РФ, ні після обстрілу української території російськими військами, що базувалися в Білорусі, ні після визнання де-факто. владою Білорусі своєї участі у війні проти України, ні після відверто хамських заяв Лукашенка на адресу українського керівництва, пише Юрій Панченко для українського видання «Европейская правда».
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