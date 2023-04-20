Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться у квітні: головна тема - війна в Україні

Міністри закордонних справ, які 24 квітня проведуть зустріч у Люксембурзі, вчергове обговорять російську загарбницьку війну проти України та її наслідків для Європи та всього світу.

Про це йдеться у інформації, що оприлюднена сьогодні на сайті Європейської ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Рада ЄС із закордонних справ розпочнеться з обміну поглядами щодо російської агресії проти України, після короткого спілкування з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в форматі відеоконференції. Після цього Рада обговорить План дій ЄС з (подолання - ред.) геополітичних наслідків російської агресивної війни, та заслухає інформацію про поточні справи. У цьому пункті порядку денного міністри торкатимуться (ситуації - ред.) в Судані, Тунісі, Молдові, Чилі та у Лівані", - йдеться у повідомленні.

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Як очікується, європейські урядовці матимуть неформальний сніданок за участі Генерального секретаря ОБСЄ пані Марії Пейчинович-Бурич та міністра закордонних справ Ісландії пані Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.

У ході зустрічі міністри закордонних справ ЄС проведуть також робочий ланч із керівником зовнішньополітичного відомства Грузії Іллею Дарчіашвілі.