Київрада відвела ділянку для розташування нового військового кладовища, - Кличко

Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища у Биківні. Місце визначив уряд.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання Київради.

"Київрада сьогодні відвела землю і фактично розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. Столиця ж готова всіма можливими способами сприяти створенню меморіалу наших героїв", - заявив Віталій Кличко.

За його словами, місце розташування меморіалу було визначено з урахуванням думки громадськості.

"Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню", - зазначив мер Києва.

За його словами, площа нового кладовища складе майже 100 га.

"8 гектарів землі в цій місцевості - у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч - близько 90 гектарів - земля державна. Відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів", - повідомив Кличко.

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