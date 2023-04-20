Судді Верховного Суду Фомін, Булейко та Іваненко ухвалили рішення, яке може призвести до закриття справи Роттердам+ на 18,9 млрд грн. Сліди ведуть до ОП, - Шабунін
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"На фото — судді Касаційного кримінального суду ВС Сергій Фомін, Ольга Булейко та Ігор Іваненко.
І вони успішно допомагають Ахметову у його спробах поховати перший епізод справи Роттердам+ на 18,9 млрд грн.
І, схоже, роблять вони це разом з частиною ОП (див. нижче).
Рішення суддів стосується звичайної справи про порушення дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 ККУ).
Проте у ньому судді фактично фіксують наступне: якщо прокурори справу закривають, а потім керівник відновлює (наприклад, через незаконність закриття), то час, поки ця справа лежала без діла, ВРАХОВУЄТЬСЯ у строки досудового розслідування.
Хоча в КПК такі норми просто відсутні.
Що в результаті? Тепер ми матимемо ще більше справ, які закриватимуться за збігом строків розслідування. І в багатьох справах ці строки збіжать заднім числом просто через врахування такої позиції ВС.
Роттердам+, нагадаю, закривали 4 рази! Кожного разу ми буквально вигризали скасування незаконних рішень. І ось тепер через суддів Верховного Суду перший епізод справи можуть просто закрити. Тепер назавжди.
Так само під загрозою опинилися десятки інших кейсів з подібною історією.
Я впевнений, що це рішення судді прийняли не без погодження згори. Відбулося це за погодження з керівництва ВС чи вище – ми ще зʼясуємо.
Але є важлива деталь. Менеджерів ДТЕК представляють "Креденс", одним із засновників яких є Олег Татаров. Той же Татаров був адвокатом Ахметова, і навіть ходив з ним до НАБУ.
Тому сліди цього рішення вже якось геть впевнено ведуть до ОП", - розповів Шабунін.