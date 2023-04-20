Зеленський поговорив з прем’єром Нідерландів Рютте: "Працюємо над притягненням агресора до відповідальності"

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за передану систему Patriot і спільне з Данією рішення надати 14 танків Leopard.

Про це глава Української держави написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Провів плідну розмову з Марком Рютте. Обговорили ситуацію на фронті. Подякував за передану систему Patriot і спільне з Данією рішення надати 14 Leopard 2. А також за виділення €274 млн з пакету підтримки України на €2,5 млрд. Працюємо далі з Нідерландами над притягненням агресора до відповідальності", - написав Президент.

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