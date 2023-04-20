Іспанія оголосить про новий пакет допомоги для України у Рамштайні, - міноборони Іспанії

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес 21 квітня візьме участь у зустрічі Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі США у Німеччині "Рамштайн" і оголосить про новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє міністерство оборони Іспанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під час завтрашньої зустрічі міністр Роблес підтвердить спадкоємність підтримки з боку Іспанії, повторить заходи гуманітарної та медичної допомоги, які продовжує пропонувати міністерство оборони, й оголосить про відправлення в найближчому майбутньому нових матеріальних пожертвувань, призначених для задоволення пріоритетних потреб, озвучених міністром Олексієм Резніковим під час його візиту в Мадрид 12 квітня", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що нові поставки спрямовані на посилення мобільності, бронюванні та захисті сухопутних військ ЗС України, а також протиповітряної оборони, захисту та проєктування морських і амфібійних сил.

Також наголошується, що крім матеріальної, логістичної та гуманітарної допомоги, Іспанія бере участь у навчанні українських захисників.

Навчання проводиться в Толедському навчально-координаційному центрі, кількість солдатів, які пройшли навчання в Збройних силах Іспанії, наразі становить близько 1200 осіб.

"Очікується, що цього року їх буде не менше 2000. Крім збільшення кількості кадрів, що навчаються, слід виділити постійне розширення спеціалізованих галузей навчання", - наголошують у повідомленні.

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