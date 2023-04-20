Сейм Литви подолав вето президента й запровадив санкції проти росіян і білорусів

Литовський Сейм у четвер подолав вето президента Гітанаса Науседи на закон про обмежувальні заходи щодо громадян Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланнм на "Європейську правду".

Згідно з даними голосування за документ, його підтримали 99 парламентарів Литви, сім проголосували проти, ще два – утримались. Для подолання вето президента достатньо було б голосів 77 членів Сейму.

Депутатам видались непереконливими аргументи Науседи, який пропонував урівняти обмеження щодо громадян Росії та Білорусі.

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Проти, серед іншого, виступили міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, а також лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, які вказували, що для білорусів не потрібно вводити настільки ж суворі обмеження, як для росіян.

Ухвалена редакція закону обмежує можливість росіян і білорусів отримувати візи в Литві, а також ввозити і вивозити українські гривні з Литви до травня 2024 року. Крім того, росіян тимчасово позбавлять права купувати нерухомість, а їхні заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання якийсь час не прийматимуться.

Обмеження Сейму не поширюються на всіх громадян Росії та Білорусі, закон передбачає певні винятки.

Перед голосуванням міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що законопроєкт про національні санкції щодо росіян і білорусів необхідно ухвалити якомога швидше.