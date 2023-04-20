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Ізраїль розробив для України нову систему оповіщення про повітряну тривогу, - ізраїльські ЗМІ

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Ізраїль розробив для України нову систему оповіщення про повітряну тривогу, - ізраїльські ЗМІ
Ізраїль розробив для України нову систему оповіщення про повітряну тривогу. Тестування пройде у травні, в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Walla.

У травні ізраїльська Служба тилу проведе в Києві випробування системи оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли, що була розроблена спеціально для України.

Якщо випробування пройдуть успішно, система може бути готова до застосування вже цього літа.

Видання пише, що завядки цій системі громадяни раніше отрмуватимуть сповіщення про повітряну тривогу на свої телефони та, відповідно, матимуть більше часу, щоб дістатися до укриття. 

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Топ коментарі

  • Баритон Саша
    А, можна, просто - ракети? Ми по телефону оповістим.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Надавати ракети Україні, їм не дозволяє кремлівська ставка
  • Микола Русак 2786bb5e
    Щоб вважалося, що сильно допомогли. Ну без цього нам би був звіздец. Ну, а в основному, як завжди- багато галасу з нічого.
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