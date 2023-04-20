Відносини Китаю з Росією викликають занепокоєння, - глава Мінфіну США Єллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що "безмежне" партнерство Китаю з Росією є "тривожним свідченням того, що він несерйозно" ставиться до припинення війни Москви проти України.

Про це вона сказала, виступаючи в Школі передових міжнародних досліджень Університету Джона Гопкінса, повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Важливо, щоб Китай та інші країни не надавали Росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій", – сказала Єллен.

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Вона попередила, що наслідки будь-яких порушень будуть "серйозними".