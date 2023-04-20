Австрія заморозила фінансових активів Росії майже на €2 млрд, - міністр фінансів Бруннер

Австрія підтримує санкції проти Росії, запроваджені Європейським союзом та Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер у твіттер за результатами зустрічі із заступником міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і відмиванням грошей Браяном Нельсоном, передає Цензор.НЕТ.

"Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора та заморозили майже 2 мільярди євро фінансових активів з початку (повномасштабної) війни", - додав Бруннер.

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