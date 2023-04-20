Сапери працюють цілодобово, вже очищено 800 кв.км. Розмінування українських полів триватиме понад 10 років, - МВС
Про це повідомив голова відомства Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, знадобиться понад десять років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя. Близько 30% території країни заміновано.
"ДСНС розміновано, обстежено та очищено 800 квадратних кілометрів. Люди цілодобово знаходяться на цих територіях, аби в найшвидші терміни розмінувати їх. Так, ДСНС знешкоджено 350 тисяч вибухонебезпечних предметів, Національною поліцією - 210 тисяч, а Національною гвардією - 27 тисяч", - повідомив Клименко.
Очільник МВС зазначив, що наразі майже закінчується підготовка додатково 400 саперів, які розпочнуть роботу вже у червні-липні.
"І набираємо зараз ще додатково 500 осіб, які також після відповідного навчання будуть готові до виконання своїх обов’язків", - сказав Клименко.