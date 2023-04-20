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Молдова заявила про порушення режиму безпеки військами РФ в Придністров’ї

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Молдова заявила про порушення режиму безпеки військами РФ в Придністров’ї
На засіданні Об’єднаної контрольної комісії (ОКК) з керування миротворчою операцією в "Придністров’ї" Молдова заявила про порушення режиму безпеки з боку так званого миротворчого контингенту Росії.

Про це йдеться в заяві Бюро з питань реінтеграції Молдови, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .

Під час засідання ОКК Молдова порушила питання про незаконні пости "придністровських" силових структур і необхідність їхнього виведення із так званої зони безпеки, розташованої вздовж усього адміністративного кордону між правим і лівим берегами Дністра.

Молдовська делегація звернула увагу на неодноразові випадки розміщення об’єднаними миротворчими силами блокпостів, на яких необґрунтовано зупиняють автомобілі, зокрема й дипломатів, акредитованих у Молдові.

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Також Кишинів вказав на порушення режиму Зони безпеки з боку російським військовим контингентом з лютого по квітень 2023 року. Йшлось про неузгоджені "пересування броньованої військової техніки поза межами розташування постів Об'єднаних миротворчих сил".

У Бюро з питань реінтеграції Молдови наголосили, що ці інциденти "мали резонанс у суспільстві та посилили невдоволення мешканців Зони безпеки, які регулярно піддаються необґрунтованим зупинкам з надмірною перевіркою документів та транспортних засобів".

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Молдові треба вичистити той гнійник. Підкріплення від кацапів не буде.
  • Віктор Мирончук e6c07a6b
    Для початку обмежити виїзд і в'їзд на /з окупованої території.ввіз акумуляторів і критично важливих речей та матеріалів.Вивіз продукції заводів з Придністров'я. На місці багато чого знають краще...і в такому режимі протримати рік два,
  • FT FT
    Молдованам повезло что между ими и рашкой стало Украины. Иначе бы сейчас рашисты устроили бы молдованам *бучанскую резню*
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